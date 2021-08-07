رئيس الجامعة البريطانية: سندعم فريال أشرف في حياتها العملية بعد التخرج

هنأ الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، فريال أشرف، الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية في منافسات الكاراتيه، المقامة بطوكيو، والطالبة بالفرقة الرابعة كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، قائلا: «فريال أسعدتنا وأسعدت كل المصريين، بحصولها على الميدالية الذهبية الوحيدة في أولمبياد طوكيو 2020، فهي حقيقة فخر لمصر»، مشيرا إلى أنه إنجاز كبير، ونفخر بأن تكون فريال إحدى طالبات الجامعة.

رئيس الجامعة البريطانية: حفل تكريم يليق ببطلة مصر فريال أشرف خلال الفترة المقبلة

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: فريال أشرف طالبة بكلية الصيدلة، وستتخرج العام الجاري، وإن شاء الله سنكرمها خلال الفترة المقبلة في حفل التخرج، لحصولها على الذهبية، وسنكرمها لتخرجها، مؤكدا أن اجتماع مجلس الأمناء المقبل، سيجري مناقشة تقديم الدعم الكامل للطالبة فريال، لمساعدتها في مشوار حياتها العملي والمهني بعد التخرج، بالإضافة إلى دعوتها للحديث مع الخريجين عن تجربتهم الشخصية، كنوع من التحفيز المعنوي لهم.

وعن دعم الجامعة للطلاب الرياضين المسجلين ببطولات تتزامن فترة تنظيمها مع الدراسة والامتحانات، أوضح رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تؤجل الامتحانات لهم، وتعيد جدولتها، وكذلك توفر المقررات والمحاضرات لهم، بجانب إعطائهم منح دراسية شاملة التكاليف، تقديرا لتميزهم، ورفعهم اسم مصر.

ونجحت فريال أشرف، الطالبة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية اليوم، في تحقيق إنجاز كبير، يضم إلى إنجازات الأبطال في الألعاب الأولمبية، بعد تأهلها لنهائي منافسات +61 كجم بلعبة الكاراتيه، وذلك قبل أن تحقق الفوز على صوفيا بيرولتسيفا بطلة دولة أذربيجان، وتحصد ميدالية أولمبية سادسة لمصر، وذهبية أولى منذ 17 عاما.