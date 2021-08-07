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السيسي: «فخور بابنتي فريال أشرف.. وإنجازها يدعو للفخر»

الإنجاز يؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات

كتب:

شريف سليمان
03:59 م | السبت 07 أغسطس 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، فريال أشرف بعدما حصلت على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020. 

وكتب الرئيس، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «أتقدم بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات». 

وأضاف: «فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية».

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