السيسي: «فخور بابنتي فريال أشرف.. وإنجازها يدعو للفخر»

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، فريال أشرف بعدما حصلت على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020.

وكتب الرئيس، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «أتقدم بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات».

وأضاف: «فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية».