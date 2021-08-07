السيسي: «فخور بابنتي فريال أشرف.. وإنجازها يدعو للفخر»
الإنجاز يؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات
كتب:
شريف سليمان
03:59 م | السبت 07 أغسطس 2021
الرئيس السيسي
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، فريال أشرف بعدما حصلت على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020.
وكتب الرئيس، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «أتقدم بالتهنئة لابنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات».
وأضاف: «فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية».