اليوم.. الغردقة تستقبل أول رحلة سياحية من روسيا بعد توقف 6 سنوات

تبدأ اليوم الاثنين، روسيا فى تسيير رحلات سياحية إلى المنتجعات المصرية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك للمرة الأولى بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات، وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن أول الرحلات الروسية ستصل للغردقة صباح اليوم، وعلى متنها مئات من السياح الروس، لافتا إلى أن روسيا ستسير نحو 17 رحلة أسبوعية قابلة للزيادة من المدن الروسية، إلى كل من شرم الشيخ والغردقة بداية من اليوم.

استقبال أولى الرحلات الروسية اليوم

وأضاف «عاقل» لـ «الوطن»، أنه سيتم تنظيم استقبال للرحلات الروسية الأولى التى ستصل إلى شرم الشيخ والغردقة اليوم، موضحا أنه ستجرى بمطار الغردقة مراسم استقبال للطائرة الأولى من روسيا وفقا لعرف الطيران، حيث سيتم رش الطائرة بالمياه، لافتا إلى أن تلك الرحلات سيكون فى استقبالها العاملون بالقطاع السياحى الحكومى والخاص، فضلا عن مسئولى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر.

440 فندقا بجنوب سيناء والبحر الأحمر جاهزة لاستقبال السياح الروس

وأوضح «عاقل»، أن هناك نحو 440 منشآة فندقية بكل من محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء جاهزة لاستقبال السياح الروس بداية من اليوم، لافتا إلى أن جميع الفنادق ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والقواعد الصحية، فضلا عن ضوابط التشغيل التي أقرتها وزارة السياحة والآثار.

وأشار إلى أن عدد الغرف الفندقية المتاح حاليا كاف جدا لاستقبال أعداد السياح الوافدين، حتى مع بدء توافد الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة بداية من اليوم، خاصة أن أعداد السياح القادمين من روسيا خلال الشهر الجاري لا يمكن مقارنتهم بالأعداد التي كانت تأتي لمصر خلال ذات الشهر قبل توقف الرحلات الروسية لمصر نهاية عام 2015.

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت أنها ستبدأ من اليوم، في تسيير 4 رحلات بين موسكو والغردقة، أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، كما ستسير 3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ.