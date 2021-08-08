«التضامن»: توعية رواد 15 مركز شباب بمخاطر الإدمان شهريا

أكد الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الصندوق يقدم مجموعة كبيرة من الحملات والمبادرات في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بهدف الوصول لكل فئات المجتمع، لذلك فإن الصندوق لديه مبادرات خاصة بالأطفال وأخرى خاصة بالأسر، والشباب، العمال والفنيين.

وأضاف عسكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «أطلقنا مبادرات للتوعية بأضرار المخدرات في مراكز الشباب، حيث إننا مهتمون بالمناطق التي تحتوي على تجمعات شبابية في فصل الصيف، ولدينا شراكة قوية مع وزارة الشباب في هذا الأمر، وبناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فإن الصندوق يتواصل مع مراكز الشباب».

وتابع مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي: «المبادرة بدأت في شهر يوليو، وستستمر لمدة 6 أشهر، ونغطي 15 مركز شباب شهريا في كل محافظة، وحتى اليوم وصلنا إلى 720 مركز شباب موزعة على مستوى الجمهورية، لأن فئة الشباب في هذه المراكز في حاجة إلى معلومات وتوضيحات معينة، وتوضيح بعض الأفكار المغلوطة المرتبطة بالتعاطي، وأهمية الرياضة ودورها في البعد عن الادمان والمخدرات».

وأردف: «نعمل في المراكز من خلال آليات مختلفة، ونهتم بتعليم المهارات الفنية والحياتية للشباب حتى يواجهوا أغلب المشكلات المجتمعية، منها الإدمان والمخدرات، ونعمل على تقديم برامج رياضية وثقافية لكي تجذب اهتمام الشباب».