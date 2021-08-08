«صناعة السينما»: الشركة المنتجة لـ«الإنس والنمس» سددت مستحقات «المهن التمثيلية»

أكدت غرفة صناعة السينما، برئاسة فاروق صبري، أنّ الشركة المنتجة لفيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي، سددت المستحقات المالية الخاصة بنقابة المهن التمثيلية، والمُقدرة بـ300 ألف جنيه.

وقالت غرفة صناعة السينما، في بيانٍ صحفي، إنه «بشأن ما وُرد بوسائل الإعلام وحديث أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشأن ترخيص فيلم (الإنس والنمس)، فإن الغرفة توضح، فيما يتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام، أن الشركة المنتجة للفيلم قامت بسداد الرسم النسبي وقدره 300 ألف جنيه نقدًا، بموجب إيصال صادر من النقابة بتاريخ 5 أغسطس 2021، وذلك بعد مراسلات بين الشركة المنتجة ونقيب المهن التمثيلية، عبر الرسائل المتبادلة، التي حدد بموجبها النقيب هذا الرسم النسبي، وذلك قبل صدور الترخيص بعرض الفيلم، وتم استلام خطاب رسمي من النقابة بسداد الرسم النسبي، وسبق ذلك تقديم خطاب من الشركة لنقابة المهن التمثيلية بتحديد الرسم النسبي، مما يؤكد على التزام الشركة المنتجة بسداد الرسم النسبي للنقابة».

وتابعت غرفة صناعة السينما:

- لا يوجد تعهد حصلت عليه الرقابة، وإنما إقرار تم أخذه على الشركة المنتجة للفيلم بسداد الرسم النسبي خلال 48 ساعة، وإلا سيتم إلغاء الترخيص، وهو ما يؤكد حرص الرقابة على استيفاء نقابة المهن التمثيلية للرسم النسبي، وسبق للرقابة والنقابات الفنية على مدار أعوام عديدة سابقة العمل بذلك مع جميع شركات الإنتاج وقبل وجود خالد عبد الجليل كرئيس للرقابة.

- تعيين خالد عبد الجليل، بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما تم بموجب قرار من وزير الصناعة منذ عام 2010 ولم يكن وقتها رئيسا للرقابة على المصنفات.

- تعيين المخرج عمر عبد العزيز، بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما، قد تم بموجب قرار وزير الصناعة كأحد الخبرات في صناعة السينما وباعتباره رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاثة.

- لا يوجد تدخل في شؤون النقابات من أي جهة كانت، وإنما يوجد تعاون مثمر بين جميع الجهات، حرصًا على حقوق الكافة، وأن التعاون بين مؤسسات الدولة بما فيها الرقابة على المصنفات وغرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاثة، هو تعاون دائم ومستمر، ويؤكد هذا التعاون اللجنة الثلاثية المشتركة نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، وغرفة صناعة السينما، المُشكلة لحل أي منازعات فيما بين أعضاء الجهات الثلاث وديًا.

وناشدت غرفة صناعة السينما، الفنان أشرف زكي، باتخاذ الحذر والكف عن المساس بأعضاء الغرفة، أو تناول المؤسسات من خلال وسائل الإعلام، في وقت يتطلب من الجميع تضافر الجهود مع القيادة السياسية لخدمة الثقافة والفنون في مصر.