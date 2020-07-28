غرفة صناعة السينما: القطاع يتوفى بشكل كبير خلال الفترة الحالية

قال هشام عبدالخالق، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إن دور العرض السينمائي تعاني من نقص كبير في المواد الفلمية، وكذا حضور المواطنين إليها بسبب جائحة كورونا، حيث أن ذلك القطاع يتوفى خلال الفترة الراهنة بشكل كبير.

وأضاف "عبدالخالق"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المنصات لا تنعش إنتاج الأفلام الضخمة والسينمائية، والتي يجب أن يجري عرضها في دور العرض أولا قبل عرضها على المنصات المختلفة، موضحًا أن الأفلام الأجنبية كانت تمثل 40% من عائد السينمات في مصر، غير أنه الأمر الذي انهار أيضًا خلال تلك الفترة.

وأكد أن مصر وصلت لمرحلة متطورة في عام 2019 بإنتاج أفلام ضخمة، ووصلت إيرادتها لمليار جنيه طوال العام، وخلال نصف العام الجاري حظيت بأرقام ضعيفة: "أول 3 أشهر كان عندنا خسائر علشان مكنش عندنا أفلام قوية، ودلوقتي مفيش منتج هيغامر بفيلم كبير"، مشيرًا إلى أن عيد الأضحي العام الجاري سيشهد وجود فيلم متوسط الجودة.