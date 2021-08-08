المنشآت السياحة: فنادق شرم الشيخ مستعدة لاستقبال رحلات الطيران الروسي

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية، إن الفنادق في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء مستعدة لاستقبال السياحة الروسية التي انقطعت 6 سنوات، والسياح من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أنه تم تطعيم جميع العاملين بمختلف التطعيمات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف «عاقل» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية « صدى البلد» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك رحلات جوية وبحرية، وهذه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية فيها، بإشراف من لجان من وزارة الصحة والسياحة لمعاقبة المخالفين والإثناء على مطبقين الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت السياحية، أن مدينة شرم الشيخ ستسقبل غدا أعدادا من السائحين الروس في مطار شرم الشيخ، بجانب سائحين في مطار القاهرة، حيث ستحضر 5 طائرات روسية إلى مصر بعد غياب 6 سنوات، منذ واقعة إسقاط طائرة في شرم الشيخ عام 2015، بسبب عمل إرهابي.

وأكد رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت السياحية، أن العاملين في قطاع السياحة يشعرون بسعادة لعودة السياحة الروسية، خاصة أن السائح الروسي يحب مصر والسياحة فيها، وتم تطوير البنية التحتية وتزيين الشوارع وإنارتها في شرم الشيخ ومحافظة البحر الأحمر، من أجل استقبال السائحين، مبينا أن السائح يمكنه زيارة متحف الحضارة الجديد أيضا في القاهرة واكتشاف مصر في ثوبها الجديد.