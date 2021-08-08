ضوابط الحصول على «جونسون آند جونسون» لمن تلقى نوعا آخر من لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ضوابط الحصول على لقاح جونسون آند جونسون للأشخاص الذين تلقوا نوعا آخر من لقاحات فيروس كورونا، من جديد بهدف السفر، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك عقب إعلان الوزارة عن استقبال مصر للدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون، غداً الاثنين 9 أغسطس، على أن يتم توزيعه على مراكز تلقي اللقاح بجميع محافظات الجمهورية، فور وصوله.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، ضوابط الحصول على لقاح جونسون آند جونسون للأشخاص الذين تلقوا نوعا آخر من لقاحات فيروس كورونا، وطريقة متابعة طلب التلقي، وموقع تسجيل طلبات الحصول على اللقاح، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة ولقاحات فيروس كورونا على مدار الساعة.

ضوابط الحصول على «جونسون آند جونسون» للأشخاص الذين تلقوا نوعا آخر من لقاحات كورونا

وأوضحت «الصحة» أنه يمكن للأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا من قبل، ويرغبون في تلقي نوع آخر من اللقاحات بهدف السفر، الحصول على اللقاح بعد الموافقة على إقرار نموذج الموافقة المستنيرة الخاص بالسفر.

موقع تسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا

وطالبت الوزارة المواطنين بالتسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، أو من خلال الخط الساخن: 15335.

طريقة متابعة طلب تلقي لقاح كورونا

وأوضحت أنه يمكن للمتقدمين متابعة حالة الطلب، عن طريق إدخال رقم الطلب الذي حصل عليه المتقدم عند التسجيل من هنا: https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/track-request أو الاتصال بالخط الساخن.

وكانت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أعلنت في وقت سابق عن ترقب وصول الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون فجر الاثنين الموافق 9 أغسطس في تمام الساعة الواحدة صباحًا وذلك ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا و توفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصري.