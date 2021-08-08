سفير مصر في موسكو: الحجوزات الروسية إلى القاهرة كاملة العدد

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى موسكو، إن كلاً من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ستستقبل 5 رحلات جوية من روسيا أسبوعيًا، بالإضافة إلى تسيير 10 رحلات من شركة مصر للطيران إلى روسيا، وهو ما يعني 20 رحلة مباشرة بين شرم الشيخ والغردقة وموسكو في الأسبوع الواحد بداية من غد، وبأكبر طراز طائرات، مشددًا على أن الحجوزات الروسية إلى مصر كاملة العدد، والوفد الأمني الروسي أشاد بالإجراءات الاحترازية داخل المطارات بعد زيارته الأخيرة لمصر.

وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، أن الطائرة الأكبر في أسطول شركة مصر للطيران تبلغ سعتها 320 راكبًا، أما الشركة الروسية فإنها ستسير الرحلة بسعة 550 راكبًا، وكل الرحلات مباعة بالكامل بما يصل إلى 9000 روسي.

وتابع سفير مصر لدى موسكو: «نتواصل مع روسيا لتحديد عدد الرحلات التي سيتم السماح بها في الفترة القادمة إضافة إلى الـ20 رحلة، وهناك طلبات من أكثر من 30 شركة سياحة روسية لتسيير رحلات إلى مصر».

وأردف السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى موسكو: «سنتفق على الرحلات الإضافية خلال الفترة المقبلة، بعد استئناف روسيا للطيران بشكل تدريجي بسبب أزمة كورونا بعدما كانت القاهرة هي المقصد الأعلى ارتباطا بكثافة الرحلات معها بترتيب شركات روسية وكان لمصر 38 رحلة في الأسبوع طوال الأشهر الـ3 الماضية».