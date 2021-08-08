«إديني الحقنة».. حيلة شيطانية لاغتصاب ممرضة حلوان وتهديدها بالتصوير

«محتاج حقنة بسرعة عشان تعبان وبموت».. ملخص رسالة حملها طفل دون العاشرة من عمره إلى ممرضة في عرب راشد بحلوان لنجدة شاب من جيرانها، لم تتردد الممرضة وارتدت ملابسها على عجل وذهبت بصحبة الطفل، وهما لا يعرفان أن تلك الرسالة فخ نصبه شاب وزوج شقيقته للممرضة حتى ينالا منها ويعتديا عليها جنسيًا وتصويرها عارية تحت تهديد السلاح لإجبارها على فكرة التراجع وعدم الاستغاثة بالشرطة.

خديعة الحقنة

3 ساعات متصلة تعرضت فيها ممرضة حلوان لجريمة كاملة، فعقب طرقها الباب استقبها شاب، وأشار لها إلى مكان وجود المريض فدخلت غرفة النوم بسرعة وعندما سألت عن الحقنة فوجئت بالشابين يحاصرانها بالأسلحة البيضاء وتمكنا من اغتصابها تحت تهديد المطاوي ولم يرحما دموعها وبعدها قاما بتصويرها عارية بهاتفيهما المحمولة وهدداها بقولهما: «لو بلغتي الشرطة صورك هتكون على الفيسبوك وفضيحتك هتكون قدام الدنيا كلها».

إبلاغ الشرطة

لملمت ممرضة حلوان وجعها وارتدت ملابسها وغادرت الشقة إلى قسم شرطة حلوان وشرحت تفاصيل الخديعة التي تعرضت لها، وبعد دقائق ألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل ما اقترفته أيديهما من جرم بحق المجني عليها، وبحسب حديث الشابين: «إحنا كنا نعرف الممرضة عشان هي جارتنا بس مكنش فيه أي تعامل بينا واتفقنا على اغتصابها عشان هي جميلة، ولقينا ولد من جيرانا قولنا له روح قول الممرضة فيه واحد تعبان جدا ومحتاج ياخد حقنة ضروري».

تصوير ممرضة حلوان عارية

وشرح المتهمان تفاصيل اغتصاب ممرضة حلوان، وأنهما قاما بتصويرها عارية من أجل الضغط عليها للتراجع عن إبلاغ الشرطة لكنهما فوجئا بسرعة القبض عليهما بعد خروجها من شقتهما، وتحفظت جهات التحقيق على الصور الخاصة بالممرضة وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.