«مينا» يرحل و«لوجينا» تصارع الحياة.. قصة طفلين رحلت أسرتهما في حادث تصادم بالغردقة

فشلت محاولات الأطباء في إنقاذ الطفل «مينا»، وشاء القدر أن يلحق بأسرته التي رحلت وتركته يخضع للعلاج داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى القصير المركزي إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى «نقل»، أودت بحياه أسرتين بالكامل ماعدا الطفلة «لوجينا» والطفل «مينا»، وظلت الصغيرة وحيدة تصارع الحياة حيث ترقد في غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، بينما هو لفظ أنفاسه الأخيرة منذ قليل.

«لوجينا» و«مينا»، طفلان كانا يحلمان بقضاء إجازة سعيدة على شواطئ البحر الأحمر برفقة أسرة كل منهما، وأثناء رحلتهما التي بدأت من «الصعيد» في طريقهما إلى «الغردقة»، استقل الأسرتان سيارة ملاكي واحدة، ولكن لم يكمل القدر فرحتهما إذ فاجأهم بحادث تصادم السيارة التي يستقلونها بأخرى نقل بطريق القصير سفاجا، وماتت الأسرتان بالكامل، وتركوهما يصارعان الحياه ليرقدا في مستشفى القصير المركزى لتلقي العلاج إثر إصابتهما بإصابات خطيرة، فلم يعلما حتى الآن بوفاة أسرة كل منهما.

وكشف مصدر طبي بمستشفى القصير المركزى عن وفاة الطفل «مينا» متأثرًا بإصابته داخل غرفة العناية المركزة، بينما لا تزال حالة الطفلة «لوجينا» خطرة، إذ سيجرى لها عملية بالجمجمة لإصلاح كسر حول مقلة العين، ومازالت ترقد بمستشفى القصير المركزى لتلقي العلاج اللازم.

تعود الواقعة عندما لقي 6 أشخاص من أسرتين مصرعهم، بينما أصيب طفلان في حادث اصطدام سيارتهما الملاكي بسيارة نقل بطريق القصير سفاجا جنوب محافظة البحرالأحمر، بينما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين جراء نفس الحادث كانوا يستقلون السيارة النقل، وجرى استدعاء أكثر من سيارة إسعاف، ونقل المصابين لمستشفى القصير المركزى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.