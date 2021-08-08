سفير مصر بموسكو: 29 شركة روسية طالبت بتسيير رحلات للغردقة وشرم الشيخ

كشف السفير إيهاب نصر، السفير المصري في روسيا، أن الفترة الماضية وبالأخص آخر ثلاثة شهور، شهدت مجموعة كبيرة من رحلات الطيران من روسيا إلى القاهرة، مصرحا أن بعض الأسابيع وصل بها عدد الرحلات القادمة من 22 مدينة روسية إلى مطار القاهرة حوالي 38 رحلة بالأسبوع، كما أن هناك حوالي 29 شركة روسية طالبوا بتسيير رحلات طيران بشكل مباشر إلى الغردقة وشرم الشيخ، دون الحاجة إلى استقبالهم بالقاهرة أولا.

وأوضح «نصر»، خلال مداخلة هاتفية من موسكو، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن استئناف حركة الطيران الروسي إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ بشكل مباشر، بدلا من استقبالهم بمطار القاهرة أولا، سيغير من خريطة السياحة الروسية في مصر بشكل كبير.

وأشار السفير المصري في روسيا، إلى أن ذلك سيساهم في المقام الأول بتقليل التكلفة على السائح الروسي، مما يساعد في زيادة أعداد السائحين الروس القادمين إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وأعلن نصر، أن السفارة المصرية في روسيا تعمل حاليا على ترتيب أمور رحلات الموجة الجديدة من السياح الروس القادمين لمصر، موضحا أنه من اللافت للجميع بأن هناك عدد كبير من شركات السياحة في روسيا، طالبت بتسيير عدد كبير من الرحلات إلى شرم والغردقة، كاشفا أن هناك 29 شركة روسية طالبت بذلك.

وأردف أن السياحة الروسية مهمة جدا لمصر، ومن مصلحة السياحة في مصر أن تعمل على توسيع شبكة المدن الروسية التي ترتبط بطيران مباشر إلى شرم الشيخ والغردقة، لأن هذا يقلل من تكلفة على السائح الروسي، وبالتالي يشجعه على زيارة مصر بشكل أكبر، مصرحا أن السفارة المصرية في مصر تعمل دائما على التنسيق مع الجانب الروسي لتحقيق هذا الأمر.