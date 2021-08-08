السكة الحديد: مرتبات وظائف الهيئة تبدأ من 3000 جنيه.. و«مفيش واسطة»

قال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تطلب المهندسين الحاصلين على تخصصات كهرباء وإلكترونيات واتصالات كهربية وحاسبات ونظم ومدني من الجامعات المصرية، بشرط أن يكونوا مقيدين في نقابة المهندسين، وأن يكون المهندس تقديره العام جيدا، ويجب أن يكون متقدما في فرع الشركة في المكان الذي يقيم فيه، ويقدم شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، بجانب تحويله حوالة بريدية بقيمة 250 جنيها.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن رسوم الحوالة البريدية، تعد رخيصة بالمقارنة بالتكلفة التي تتكلفها السكة الحديد، مبينا أن التقديم يبدأ من 9 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، نافيا فكرة أن القبول بالأولوية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك امتحان قدرات وبعدها ستكون كل الاختبارات في القوات المسلحة.

وتابع نائب رئيس هيئة السكة الحديد: «لا يوجد واسطة، والجهاز المركزي بيرتب الناس من الأعلى مجموع للأقل، والاختبارات بتكون في القوات المسلحة ومفيش واسطة في الموضوع ده، بنقبل اللائقة أمنيا وبدنيا وصحيا ونفسيا وراتب الفني لن يقل عن 3000 جنيه والمهندس عن 4500 أو 5000 جنيه، وعندنا نظام تقييم أداء، كل مجتهد ومجد هيخد حوافز أعلى، وفي بعض الوظائف هنقبل بنات بس مهندس السكة مثلا دي محتاجة رجال لأن وردياتها أكتر في الليل وبيسافر لمحطات كتيرة ودي بيكون صعب على البنات، المسابقة اللي فاتت عينا 38 بنت وإحنا معندناش تفرقة بين المهندسة والمهندس».