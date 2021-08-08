مشاهد استثنائية من جنازة دلال عبد العزيز.. أحمد زاهر يعتدي على مصور ورشوان توفيق يُعنف أبا

شهدت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم الأحد، بعض المواقف الاستثنائية، خلال مراسم تشييع الجنازة والدفن، بمشاركة عشرات الفنانين، من مختلف الأجيال.

وترصد «الوطن» بعض المشاهد الاستثنائية، التي جرت خلال الجنازة والدفن، وهي كالتالي:

- أصيب المُنتج محمد فوزي، بوعكة صحية خلال مراسم دفن دلال عبد العزيز، حيث واجه صعوبة في التنفس، ما دفع الفنان حسن الرداد لمُساندته، وإتاحة مقعد له، لاسيما في ظل درجة الحرارة المرتفعة.

- اعتدى الفنان أحمد زاهر، على أحد المصورين، الذي كان يلتقط صورًا له على هامش الجنازة، إذ كان يصطحب ابنتيه ليلى وملك، ما أدى إلى كسر الهاتف المحمول الذي كان المصور يُصوره به.

- عنّف الفنان رشوان توفيق، والدا أمام ابنه، حيث كان يعتدي عليه وسط المُعزيين، الأمر الذي أصاب المُمثل بغضبِ شديد، ونصح الأب بأنّ يهدأ ويُعامل ابنه بالمعاملة الحسنة.

- عنّف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أحد الحضور، بعد التقاط صورة «سيلفي» معه، على هامش التسجيل مع مراسلي القنوات التليفزيونية.

- حرص الفنانان شريف منير وماجد المصري، على الوقوف بجانب الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، واستقبال واجب العزاء.

كان الفنان أحمد زاهر وبناته، وكذلك الفنانون أحمد سعد، رامي إمام، سليم سحاب، أشرف عبدالباقي، شريف منير، دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، ومحمود الليثي، قد حرصوا على الذهاب إلى مسجد المشير في التجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالإضافة إلى نهال عنبر، وحضور درة برفقة زوجها، وسمير صبري، وسوزان نجم الدين، وشيرين، وإلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي.

ومنعت أسرة الفنان سمير غانم، وسائل الإعلام من تصوير جثمان الراحلة في مسجد المشير، حيث فرضت إجراءات مشددة أمام باب المسجد، منذ وصول الجثمان لأداء الصلاة عليه.