النظرة الأخيرة.. انتهاء مراسم دفن الفنانة دلال عبد العزيز «فيديو»

التقطت عدسة «الوطن»، مقطع فيديو، يُظهر انتهاء مراسم دفن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز، أمس، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونعى رضوان الفنانة الراحلة قائلا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر طبية، على دراية بحالة الفنانة الصحية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حالتها كانت مستمرة في التراجع، بسبب تأثر رئتيها، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنهاية أبريل الماضي.

وأشارت المصادر إلى تراجع الحالة النفسية للفنانة الراحلة في أيامها، بسببه تراجع حالتها الصحية، ونقلها من مستشفى لآخر.