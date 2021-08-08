سفير مصر بموسكو: حملة ترويجية بالإعلام الروسي صاحبت عودة السياحة

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن عودة السياحة الروسية من جديد إلى مصر صاحبها حملة ترويجية بأكبر وسائل الإعلام الروسية، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونا نشطا ومكثفا بين مصر وروسيا على مستوى كافة المجالات.

وأكد «نصر»، خلال مداخلة هاتفية من موسكو، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن العلاقات الثنائية بين البلدين في تطور سريع ودائم على كل المستويات.

وأشار السفير المصري بروسيا، إلى أن خير دليل على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، هو ما حدث مؤخرًا على مستوى الاقتصاد الروسي، بعدما أظهر حرصه على الاستثمار بمنطقة شرق قناة السويس المصرية، من خلال مشروع المنطقة الصناعية الروسية، موضحًا أنها المرة الأولى في تاريخ روسيا، أن تخرج باستثماراتها الصناعية بعيدًا عن حدودها المحلية.

وأوضح أن هذا التعاون الاقتصادي مهم للبلدين، وليس لمصر أو روسيا فقط، مشيرًا إلى أنه سيساعد على خلق إضافة إلى الناتج المصري المحلي، كما أن سيخلق فرص عمل جديدة وسيزيد من الصادرات المصرية، كما أنه يفتح آفاق نمو جديدة أمام الشركات الروسية.

وكشف «نصر» أن هناك 49 شركة روسية، كشفوا عن اهتمامهم بالاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه بعد زيارة وزيرة الصناعة التجارة، الدكتورة نيفين جامع، إلى روسيا، تم الاتفاق على توسيع المنطقة التي ستشهد الاستثمارات الروسية، بحيث تشمل منطقة أخرى بالعين السخنة، بجانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.