سفير مصر بموسكو: استئناف رحلات الطيران الروسي إلى شرم الشيخ مهم جدا

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى موسكو، إن عودة السياحة الروسية لمصر تتويج لجهد ضخم واتصالات مكثفة، وكانت النقطة الفاصلة في تتويج هذه الجهود أن اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وإعلان الاتفاق على عودة الطيران المباشر إلى كامل المطارات المصرية: «وجدنا تفهما كاملا من الجانب الروسي لعودة السياحة إلى مصر، وسيجرى تسيير رحلتين إلى مصر بداية من الغد».

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «الحياة»، أنه جرى استئناف الطيران الروسي إلى مطار القاهرة في أبريل 2018، لكن استئناف رحلات الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة أمر مهم جدا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وتابع سفير مصر لدى موسكو، أن السياحة ليست فقط نشاطا اقتصاديا، لكن الأهم هو خلق ترابط ومصالح بين البلدين، والأهم من ذلك ارتباط السائح الروسي بالمقصد المصري وارتباط أصحاب الأعمال المصريين بهذا النوع من السياحة، وهو ما يخلق أنماط علاقات ثابتة ومستقرة.

وأردف السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى موسكو، أن استئناف السياحة الروسية أمر مهم للاقتصاد المصري، وهو مهم للاقتصاد الروسي أيضا، لأن هناك شركات طيران وسياحة روسية، كما أن مصر مقصد مطلوب بشدة للسائح الروسي، ويحقق له مستوى رضا ملائم.

وأكد نصر، أن هناك تفهم للجانبين لعودة السياحة، كونها مصلحة مشتركة، لافتًا إلى أن إجراءات عودة الطيران الروسي تمت وفق خطوات سليمة جرى تتويجها ببدء تسيير الرحلات غدا بواقع رحلتين، إلى شرم الشيخ والغردقة.