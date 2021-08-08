بسبب «سيلفي».. أشرف زكي ينفعل على شخص في جنازة دلال عبد العزيز

انفعل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أحد الحاضرين في عزاء وجنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي وافتها المنية أمس السبت، عن عمر ناهز الـ 61 عامًا، بسبب تداعيات مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

ورصدت «الوطن»، من داخل عزاء الفنانة دلال عبد العزيز، تهافت الكاميرات حول نقيب المهن التمثيلية، من أجل الحصول على أي تصريحات صحفية، دون إجابة منه، فيما عنَّف شخصا التقط صورة سيلفي معه أثناء خروجه من العزاء، قائلًا: «صورة إيه يا ابني اللي انت عاوز تاخدها دلوقتي».

حاول تصويرها في القبر.. تفاصيل مشادة أسرة دلال عبد العزيز مع مصور

وفي واقعة مشابهة، وقعت مشادة بين أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز وأحد المصورين أثناء دفن الجثمان، حيث حاول خِلسة تصوير مشهد دفن الفنانة الراحلة في القبر بهاتفه المحمول، ولاحظ أحد أفراد أسرة دلال عبدالعزيز المشهد، وسارع إلى الشخص وعاتبه وطرده من داخل المدفن لكونه لم يحترم العادات والتقاليد، وكذلك احترام الميت.