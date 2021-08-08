بعد تصريحات أشرف زكي عن فيلم «الإنس والنمس».. أزمات أفلام 2021

شهدت الأفلام السينمائية على مدار عام 2021 أزمات كثيرة سواء كانت أزمات إنتاجية أو رقابية أو خلافات بين صناع العمل الفني، أو حتى بسبب رفعه من دور العرض نتيجة لتدني إيراداته، وكان من بين الأفلام التي شهدت أزمات فيلم «الإنس والنمس» من بطولة الفنان محمد هنيدي.

وتستعرض جريدة «الوطن»، في هذا الصدد قائمة الأفلام التي تعرضت لأزمات أو رفعها من دور العرض خلال 2021، وذلك السطور التالية.

الإنس والنمس

أثار فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي، أزمة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، بين الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وخالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إذ تقدّم الطرف الأول بشكوى إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ضد الأخير.

وأعرب «زكي» عن غضبه بسبب عرض فيلم «الإنس والنمس»، بدون الحصول على ترخيص من نقابة المهن التمثيلية، منتقدًا تصريح رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعرض الفيلم دون وجود موافقة وتصريح النقابة.

فيلم للإيجار

في البداية وقعت أزمة بين الفنان خالد الصاوي ومنتج الفيلم بسبب عدم استلام «الصاوي» لأجره عن الفيلم، ووجه إنذارا على يد محضر للمنتج محمد دياسطي، نظرا لعدم حصوله على باقي مستحقاته المادية، بعدما انتهى من تصوير دوره كاملاً.

إلا أن «الصاوي» عاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ليؤكد أنه حصل على المتبقي من قيمة أجره، وبالتالي سُيعرض الفيلم في الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، داخل معبد الكرنك، وذلك بعد تقدمه بشكاوى رسمية لنقابتي المهن التمثيلية والسينمائية ضد منتج الفيلم خلال الأيام الماضية.

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم «للإيجار» 134ألف جنيه فقط، قبلما تقرر بعض دور السينما رفعه من شاشات العرض.

ديك العياط

أكد الفنان نضال الشافعي، توقف مشروع فيلم «ديك العياط»، لأجل غير مسمى، وذلك بعدما تأجل تصويره لعدة مرات.

وقال «الشافعي»، لـ«الوطن»، إنّ توقف التصوير يرجع لأسباب فنية وإنتاجية، وليس له علاقة بالأزمة التي وقعت بين باسم سمرة ورحاب الجمل، لاسيما وأنها انتهت بالصلح داخل منزل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

فيلم مش أنا

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة نارية إلى الفنان تامر حسني عبر منشورها الأخير عبر حسابها الرسمي عبر «إنستجرام»، الذي أعلنت فيه تبرؤها من بعض المشاهد بأغنية «بحبك» من فيلم «مش أنا» الذي شاركته بطولته، وأبدى «حسني» اندهاشه من منشور الفنانة .

وتجسد «حلا» شخصية «جميلة» في الفيلم، التي تقع في غرام «حسن» ويجسد دوره تامر حسني، وتسانده في أزمة صحية يتعرض لها وفقا لأحداث الفيلم المعروض حاليا بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية.

فيلم ثانية واحدة

حقق فيلم «ثانية واحدة»، لدينا الشربيني «صفر إيرادات»، يوم 7 يوليو الماضي، ما أدى إلى رفعه من السينمات، تزامناً مع طرح فيلمها الجديد «البعض لايذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبدالعزيز.

وحصد فيلم «ثانية واحدة» في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر، إيرادات بنحو 3.670 مليون جنيه خلال 8 أسابيع، وجاءت إيرادات الفيلم خلال الأيام الأخيرة منخفضة بصورة كبيرة.

حظر تجول

أكّد المخرج أمير رمسيس، أنَّ فيلمه الجديد «حظر تجول» تدور أحداثه في يوم واحد، مشددًا على أنَّه ليس فيلمًا سياسيًا، رغم أنَ أحداثه تدور في فترة حظر التجول؛ لكن العمل في إطار إنساني.

وعن موعد عرض العمل، أوضح رمسيس، أنَّه لم يتم تحديد موعد لعرضه تجاريًا في السينمات؛ لكن سيطرح عقب مشاركته في المهرجانات الفنية.

ماما حامل

حقق فيلم «ماما حامل» إيرادات هزيلة طوال الفترة الماضية، وتصدر ذيل قائمة إيرادات الأفلام المعروضة في السينما حاليًا، الأمر الذي دعا إلى سحبه من عدد من دور العرض، وجاء بيان إيرادات الأفلام عن حصيلة الثلاثاء 28 يوليو خالية من أي إشارة لـ«ماما حامل» بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، هدى الأتربي، نانسي صلاح، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.