تفاصيل حريق مركب الزمالك.. ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران

باشرت الجهات الأمنية المختصة، أعمال المعاينة والتحريات الأولية حول حادث حريق مركب الزمالك بشارع الموسيقار محمد عبدالوهاب بالزمالك، الذي اشتعلت به النيران، قبل أن تتمكن الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة عليه، وإجراء عمليات التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى. وفي تفاصيل حريق مركب الزمالك، فإن المعاينة الأولية بيّنت حدوث ماس كهربائي أدى لهذه المأساة.

تفاصيل حريق مركب الزمالك

تفاصيل حريق مركب الزمالك وبدايته كانت باشتعال النيران في المركب العائم «عمر الخيام» في الزمالك، وارتفعت ألسنة اللهب، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بالحريق، وانتقلت الحماية المدنية إلى مكان رسو المركب، حيث استعانت بـ«لانشات» للإطفاء من جهة المياه، فضلا عن الدفع بعدد 9 عربات إطفاء التي توقفت في الشارع القريب من المركب على كورنيش النيل، وباشرت أعمالها في الإطفاء حتى تمكنت من السيطرة عليه، بعد نحو 30 دقيقة من اشتعاله، في طابقين من المركب، بعد أن التهمت النيران كل محتوياته.

ماس كهربائي

وبعد الانتهاء من إخماد النيران، بدأت الحماية المدنية عمليات التبريد، لإحكام السيطرة على الأدخنة المتصاعدة والنيران في الطابقين، حتى انتهت من ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بالحادث، التي انتدبت المعمل الجنائي للمعاينة وإعداد تقرير حول أسباب الحريق، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، حيث كشفت التحريات عن حدوث ماس كهربائي بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، مما أدى لاشتعال النيران التي تم السيطرة عليها بالكامل.

لا إصابات

ووفق مصادر أمنية وطبية، لم يسفر الحادث عن إصابات بين المواطنين أو أفراد الحماية المدنية الذين تولوا مهمة الإطفاء والسيطرة على النيران.

المحافظ يتفقد المركب

وتفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال، يرافقه اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، مكان المركب الذي اشتعلت به النيران، للإشراف على عمليات الإطفاء.