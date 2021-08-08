سر تطعيم لقاح جونسون آند جونسون بجرعة واحدة.. طبيب يوضح مزاياه

تستمر وزارة الصحة والسكان في تعزيز احتياجات مصر بالأنواع المختلفة من لقاحات كورونا المتنوعة؛ لضمان تحقيق الأمن الصحي، والوقاية من عدوى فيروس «كوفيد 19»، حيث تسلمت مصر أول شحنة لها من لقاح جونسون آند جونسون، اليوم الأحد، بإجمالي 261 ألف جرعة من أصل 25 مليون جرعة مقسمة على دفعات.

فعالية لقاح جونسون آند جونسون

ويعد جونسون آند جونسون من بين أفضل اللقاحات المطورة ضد فيروس كورونا، لنسب فعاليته الكبيرة التي تصل إلى 88%، وسهولة تخزينه، وأيضًا أنه لقاح «الجرعة الواحدة»، أي أن متلقيه لا يحتاج إلى جرعة أخرى منه مثل باقي اللقاحات.

تقنية عمل لقاح «جونسون»

ويوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، مزايا لقاح «جونسون آند جونسون» عن باقي لقاحات كورونا، قائلا إن «جونسون» يعتمد في طريقة عمله على تقنية «الناقل الفيروسي» وهى نفس تقنية لقاحي «أسترازينيكا» و«سبوتنيك»، وتبين من خلال الأبحاث والتجارب عليه أن الجرعة الواحدة منه تعطي فعالية أكبر تساوي الجرعتين.

سر الجرعة الواحدة من لقاح جونسون آند جونسون

وأضاف «الحداد» في حديثه مع «الوطن»، أن فعالية الجرعة الواحدة من جونسون آند جونسون، وكونه معدل جينيًا، جعله لقاح «الجرعة الواحدة»، ويعطي حماية كبيرة جدًا من المضاعفات، لافتًا إلى أن فعالية جرعته في جسم المتلقي مثل باقي لقاحات كورونا، والتي تكون ما بين 9 أشهر إلى عام: «زيه زي باقي اللقاحات بس كأنك واخد جرعتين».

مزايا جونسون آند جونسون

وأشار استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى أن هذه الميزة تجعله يعطي فرصة لتطعيم أكبر عدد من السكان بجرعة واحدة بدلا من جرعتين، بجانب سهولة نقله وتخزينه وصلاحيته، حيث يحفظ في درجة حرارة الثلاجة العادية، ويظل مٌخزنًا لمدة 3 أشهر بدون ضرر عليه، فضلا عن كونه أقل في نسب تكوين الجلطات، ولا يحدث تفاعل مع اللقاحات الأخرى بشرط مرور 14 يومًا: «لو واخد أي لقاح تاني وعايز تاخد جونسون علشان تسافر ينفع من غير ما تحتاج تستني جرعة تانية».