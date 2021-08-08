هل يقدم لقاح جونسون آند جونسون بمقابل مادي؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جميع لقاحات كورونا مجانية للمواطنين المصريين وغير المصريين الموجودين على أرض مصر، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللقاحات فعالة وآمنة، وعلى المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، مشيرا إلى مساعي الدولة في تنويع مصادر اللقاحات تسهيلا للمواطنين المسافرين للخارج.

هل يقدم لقاح جونسون آند جونسون بمقابل مادي؟

وتابع مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، فلا صحة لإمكانية شراء شهادة معتمدة للمسافرين دون تلقي لقاح كورونا المستجد، وأكد أنه لا يتم استخراج الشهادات شهادة QR CODE الخاصة بلقاح فيروس كورونا للسفر دون تلقي اللقاح.

وأضاف أن الوزارة تستعد لاستقبال لقاح جونسون آند جونسون فجر اليوم، وتبدأ بتطعيم المواطنين المسافرين به بعد تحليله من قبل هيئة الدواء وتأكد من مدى فعاليته وسلامته.

وعن الرسومات التي يدفعها المواطن في مكاتب استخراج شهادات كورونا، قال إن هناك مبالغ تم تحديدها وهي رسومات إدارية 250 جنيها في حال الرغبة في السفر و100 جنيه في حال الحصول على الشهادة واستخدامها داخليا في حال طلبها من أي جهة عمل بالداخل.

«الصحة» تطمئن المواطنين بشأن لقاحات كورونا

وناشد «مجاهد» المواطنين ضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا، لافتا إلى أن لقاحات كورونا آمنة في مواجهة فيروس كورونا وفعالة ولا داعي للتخوف، وطمأن المواطنين بشأن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا وقال إن هناك حالة من الاستقرار يشهدها المنحنى ويجب توخي الحذر والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي.

وعن لقاح جونسون آند جونسون، قال إن اللقاح عبارة عن جرعة واحدة، وأثبت فعالية تصل إلى 88%، مطمئنا المواطنين المسافرين بأنه بمجرد التسجيل على موقع لقاح كورونا يتم تحديد موعد الحصول على التطعيم خلال 72 ساعة من التسجيل.