قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستعد لاستقبال لقاح «جونسون آند جونسون» في مصر اليوم كأول دفعة من حصة مصر، والمقرر لها 25 مليون جرعة يتم تسلمها على دفعات. وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن لقاح «جونسون آند جونسون» عبارة عن جرعة واحدة وأثبت فاعلية تصل إلى 88%، فضلاً عن سهولة تخزينه في درجة حرارة عادية تتراوح من 2 لـ8 درجات وهي درجة حرارة الثلاجة العادية.

ما الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح «جونسون آند جونسون» في مصر؟

وتابع المصدر أن لقاح جونسون آند جونسون في مصر سيتم استخدامه لأغراض السفر، يأتي ذلك تسهيلاً للسفر على المواطنين، خاصة المسافرين للدول التي اشترطت مجموعة من الإجراءات لدخولها، ومنها التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون أو فايزر أو أسترازينيكا، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تنويع مصادر اللقاحات خلال هذه الفترة.

وأوضح المصدر أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاح جونسون آند جونسون تتمثل في أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية، وكذلك الأطفال حتى سن الـ18 عاماً.

تطعيم 40% من المواطنين

وأضاف المصدر أن على المواطنين ضرورة الإسراع في حجز اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا، لمساعدة الدولة في تنفيذ خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الموجة الرابعة من كورونا في مصر تتوقف حدتها على نسبة المواطنين المطعمين بلقاح كورونا، وكلما زاد عدد المواطنين المطعمين قلت نسبة الوفيات.

وفي سياق متصل، طلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية هذه الإجراءات وأنها السلاح الفعال لمواجهة الفيروس، ووجهت المواطنين بالتواصل مع وزارة الصحة عبر مناصتها الإلكترونية وخطوطها الساخنة لتلقي استفسارات المواطنين المختلفة والإجابة عنها من مصادرها الرسمية.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات، وقالت جميع الأعراض الجانبية بسيطة ولا تستدعي الخوف أو التوتر، فهي بسيطة وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.