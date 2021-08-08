أنواع لقاحات كورونا في مصر بعد وصول جونسون آند جونسون

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال أولى جرعات حصة مصرمن لقاح جونسون آند جونسون في مصر فجر يوم الاثنين، قائلة: «لقاح جونسون آند جونسون في مصر عبارة عن جرعة واحدة وتصل فعاليته الى 88% فى مواجهة فيروس كورونا»، ويستعرض «الوطن» في السطور التالية أنواع لقاحات كورونا في مصر.

أنواع لقاحات كورونا فى مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أنواع لقاحات كورونا في مصر بعد استقبال اللقاح الجديد وجاءت على النحو التالي: «سينوفارم، أسترازنيكا، سبوتنيك v، أسترازنيكا AZD 1222، وفاك Corona-Vac»، ولقاح وجونسون آند جونسون، المعتمد من منظمة الصحة العالمية.

واستعرضت الوزارة الفرق بين لقاح جونسون ىند جونسون وباقي اللقاحات المتوافرة، وأكدت أنه عبارة عن جرعة واحدة وتصل فعاليته لأكثر من 88% ويمكن حفظه في درجة حرارة عادية من 2 لـ8% على عكس لقاح فايزر الذي يحتاج الى ثلاجات معينه كى يتم حفظه.

لقاح فايزر في مصر بنهاية الشهر الجاري

وأشارت الوزارة إلى ضخ لقاح سينوفاك في مراكز التطعيمات خلال الأسبوعين المقبلين، لافتة إلى استعداد الوزارة لاستقبال لقاح فايزر خلال الشهر الجاري، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما ومخصص لأغراض السفر.

وطالبت الوزارة من المواطنين الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وتوقعت الوزارة الدخول في الموجة الرابعة لفيروس كورونا بنهاية الشهر المقبل وبداية شهر أكتوبر، ودعت المواطنين لاتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.