الصحة: استقبال 261 ألف جرعة من لقاح جونسون آند جونسون

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبالها أولى دفعات لقاح جونسون آند جونسون في مصر فجر اليوم، مشيرة إلى أن 25 مليون جرعة سوف يتم استقبالها على دفعات.

ولفتت الوزارة إلى أن لقاح جونسون آند جونسون، أثبت فعالية تصل إلى 88% في مواجهة فيروس كورونا، كما أنه يؤخذ مرة واحدة فهو عبارة عن جرعة واحدة فقط.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم استقبال أولى شحنات لقاح جونسون اند جونسون اليوم، وتبلغ 261 ألف جرعة، لأغراض السفر، في إطار تسهيل المهمة على المواطنين المسافرين للخارج خاصة، وأن هناك بعض الدول التي وضعت مجموعة من الشروط لدخول البلاد إليها منها التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون.

استقبال لقاح فايزر في مصر خلال الشهر الجاري

وأضاف المصدر، أن الوزارة بصدد استقبال لقاح فايزر في مصر خلال الشهر الجاري، مشيرا الى استكمال باقي شحنات اللقاحات من منظمة التحالف الدولي جافي، التي تمنح مصر لقاح استرازنيكا.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخما من اللقاحات في مصر، وعلى المواطنين ضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

المنحنى الوبائي في مصر

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّه حال أخذ اللقاح يجب الالتزام بالتدابير الصحية وعدم التخلي عنها، فاللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، يشهد حالة من الاستقرار على مستوى عدد الإصابات وكذلك الوفيات، فضلا عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، وأكدت رفعها أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.