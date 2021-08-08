مشتريات محلية تصعد ببورصة مصر في الختام.. و4 مليارات جنيه مكاسب سوقية

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية، إلى الارتفاع بشكل جماعي خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، مدعومة بمشتريات محلية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال جلسة اليوم بنسبة 0.14 بالمائة، ليغلق على 10738 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساو الأوزان بنسبة 1.91 بالمائة لينهي الجلسة على 2878 نقطة، وفق موقع مباشر.

وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.43 بالمائة ليغلق على 3859 نقطة، فيما صعد المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 1.48 بالمائة ليغلق على 2401 نقطة.

وربح رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق على 710,47 مليار جنيه، مقابل 706.44 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وتم التداول خلال جلسة اليوم على 659.03 مليون سهم بقيمة تداول بلغت نحو 1.76 مليار جنيه من خلال 61.1 ألف عملية.

فيما تم التداول خلال جلسة اليوم على 196 سهماً، ارتفع منها 108 سهماً، فيما حافظ 27 سهماً آخر على سعر الإغلاق السابق، وانخفض 61 سهماً.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافياً بلغ نحو 32.8 مليون جنيه.

فيما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع مسجلين صافياً بلغ 3.07 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم مسجلين صافياً بلغ 29.72 مليون جنيه.