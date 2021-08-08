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حظك اليوم برج الحوت الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:46 ص | الأحد 08 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الحوت الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بطيبة قلبه، كما أنه يحمل في داخله الكثير من الحنان لأصدقائه والأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تنافر القمر الجديد وزحل في منزل الصحة، ويطالبك اليوم بأن تنظم جهودك وتسترخي ولا تهمل أي عارض.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس والمريخ في مواجهة برجك ومن المهم ألا تعلن خططك وأخبارك إذا أردت أن تحافظ على علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.

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