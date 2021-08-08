حظك اليوم برج الدلو الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو لديه شخصية متكتمة، كما أنه لا يقبل مشاركته في خصوصيته بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر الجديد في مواجهة برجك فلا تستسلم للعصبية.. كن يقظا ولا تتورط في أقوال يصعب التراجع عنها.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

إذا كنت متزوجا، اتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.