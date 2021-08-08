حظك اليوم برج القوس الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بطبيعته النارية، فهو من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه في أسرع وقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر الجديد في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة، وقد يدفعك ذلك للتخطيط للقيام بسفر أو رحلة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

رغم الضغوط، الوقت مناسب لعقد لقاءات عاطفية أو لتحقيق تفاهم أو مصالحة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.