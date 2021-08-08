مستشار الرئيس: سنحصل على 25 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر سعت كثيرا للحصول على أكبر قدر ممكن من لقاحات فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن دول قارة أفريقيا ستحصل على كم كبير من جرعات لقاح «جونسون آند جونسون» وستحصل مصر على 25 مليون وحدة تدريجيا منه، كما شدد على أن العالم لم يعرف، حتى هذه اللحظة، دواءً يستخدم في علاج فيروس كورونا.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية جاسمين طه زكي، على شاشة «DMC»، أن هذا اللقاح هو الوحيد الذي يتم الحصول عليه على جرعة واحدة فقط، ويستهدف تطعيم أكبر قدر من المصريين.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «لن يتم منح هذا اللقاح أو أي لقاح آخر للأطفال، لكن من يحصلون على اللقاحات يجب أن تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما»، لافتًا إلى أن الفئات التي تسافر خارجا سيحصلون على اللقاحات، وستحصل بقية الفئات عليه أيضًا، وسيجرى تقديمه مجانا مثل اللقاحات الأخرى.

وحول الوضع الوبائي في مصر، أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك زيادة بسيطة على مستوى الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنها إن استمرت في الزيادة، فستكون مصر قد دخلت الموجة الرابعة.

وأكد، أن التحورات شيء طبيعي تحدث مع الالتهابات الفيروسية الناتجة عن كورونا، أو الإنفلونزا العادية، وبالتالي يجب الاستمرار في الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة واهتمام شديد وحصول الفئات المتاح لها التطعيم على اللقاحات.

وأشار، إلى أن البروتوكول العلاجي يوقف على الأعراض التي يتعامل منها المرضى والمضاعفات التي تحدث والخبرات المحلية والعالمية على مستوى الأدوية.