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محمود مسلم

حريق في عقار بالدقي بسبب الشماريخ.. والحماية المدنية تسيطر عليه

كتب:

جيهان عبد العزيز وكريم عثمان
10:34 م | الأحد 08 أغسطس 2021
صورة من مكان الحريق

صورة من مكان الحريق

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب في أحد العقارات الكائنة بشارع متفرع من شارع التحرير في الدقي، وأجرت الحماية المدنية عمليات التبريد لإحكام السيطرة على النيران. 

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب الحريق إشعال البعض «شماريخ» في فرح بالشارع، إلا أن نيرانها طالت «عشة» أعلى العقار، وتسببت في الحريق الذي تمت السيطرة عليه.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأوناش وخدمات بشارع التحرير، لتسيير الحركة المرورية، وعدم تأثرها بعمليات الإطفاء، التي كانت تستلزم دخول عربات الإطفاء إلى الشارع الذي شهد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات. 

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