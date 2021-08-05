السيطرة على حريق بشقة سكنية في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سويف، أمس الأربعاء، على حريق بشقة سكنية بقرية ميانة، التابعة لمركز إهناسيا، غرب المحافظة، بالتعاون مع الأهالي، ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة؛ إذ أسفر عن احتراق محتويات الشقة من أثاث ومفروشات دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوروود بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية في منزل بقرية ميانة التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا.

ووجه مدير الأمن قوات الحماية المدنية بالانتقال للقرية، وانتقلت سيارتي إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف إلى مكان الحريق على رأس سيارتين، وتمكنوا من إخماد النيران، والسيطرة على الحريق، بالتعاون مع الأهالي.

وانتقل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، ترافقه قوات الشرطة والمباحث بدائرة المركز إلى موقع الحريق.

وبالانتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية، أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي في شقة سكنية بمنزل مواطن يدعى «أحمد. أ. و»، وأتت النيران على محتويات الشقة من أجهزة كهربائيّة وأثاثات ومفروشات، دون حدوث خسائر بشرية.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الحريق، وندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.