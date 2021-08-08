أماكن عقد اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية

بدأ عدد من الكليات في اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الدراسة بها، أمس السبت، الموافق 7 أغسطس، ومن بين تلك الكليات الجامعات التكنولوجية، التي يتطلب القبول بها من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة الهندسية وما يعادلها من الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).

وتأتي اختبارات القدرات، ضمن أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2021/ 2022، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن أداء اختبارات القدرات للراغبين بدخول الجامعات التكنولوجية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

نظام القبول وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التابعة للجامعات التكنولوجية

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن هناك مجموعة من المعايير التي يتم الاختيار على أساسها، التي جاءت على النحو التالي:

ـ يتم القبول من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة الهندسية وما يعادلها من الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).

ـ يتم ترشيح الطلاب عن طريق الانترنت بأسبقية المجموع الكلي لدرجات الطالب طبقا لقواعد التوزيع الجغرافي وذلك من الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات بنجاح على أن تتضمن رغبات الطالب المسمى الخاص بالكلية.

أماكن أداء اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية القاهرة، باللوتس الجنوبية، شارع النصر، مقابل نادي بنك مصر، القاهرة الجديدة.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بورسعيد، باللوتس الجنوبية، شارع النصر، مقابل نادي بنك مصر، القاهرة الجديدة.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جنوب سيناء، باللوتس الجنوبية، شارع النصر، مقابل نادي بنك مصر، القاهرة الجديدة.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، السويس، باللوتس الجنوبية، شارع النصر، مقابل نادي بنك مصر، القاهرة الجديدة.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الاسماعلية، باللوتس الجنوبية، شارع النصر، مقابل نادي بنك مصر، القاهرة الجديدة.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الجيزة، باللوتس الجنوبية، شارع النصر، مقابل نادي بنك مصر، القاهرة الجديدة.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، البحر الأحمر، باللوتس الجنوبية، شارع النصر، مقابل نادي بنك مصر، القاهرة الجديدة.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، مطروح، باللوتس الجنوبية، شارع النصر، مقابل نادي بنك مصر، القاهرة الجديدة.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، شمال سيناء، باللوتس الجنوبية، شارع النصر، مقابل نادي بنك مصر، القاهرة الجديدة.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، شمال سيناء، باللوتس الجنوبية، شارع النصر، مقابل نادي بنك مصر، القاهرة الجديدة.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، الإسكندرية، منطقة مبارك الصناعية بقويسنا، محافظة المنوفية.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، دمياط، منطقة مبارك الصناعية بقويسنا، محافظة المنوفية.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، الدقهلية، منطقة مبارك الصناعية بقويسنا، محافظة المنوفية.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، الشرقية، منطقة مبارك الصناعية بقويسنا، محافظة المنوفية.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، القليوبية، منطقة مبارك الصناعية بقويسنا، محافظة المنوفية.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، كفر الشيخ، منطقة مبارك الصناعية بقويسنا، محافظة المنوفية.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، الغربية، منطقة مبارك الصناعية بقويسنا، محافظة المنوفية.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، المنوفية، منطقة مبارك الصناعية بقويسنا، محافظة المنوفية.

ـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، البحيرة، منطقة مبارك الصناعية بقويسنا، محافظة المنوفية.

ـ الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، بنى سويف، بني سويف الجديدة شرق، الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.

ـ الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، الفيوم، بني سويف الجديدة شرق، الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.

ـ الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، المنيا، بني سويف الجديدة شرق، الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.

ـ الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، اسيوط، بني سويف الجديدة شرق، الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.

ـ الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، سوهاج، بني سويف الجديدة شرق، الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.

ـ الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، قنا، بني سويف الجديدة شرق، الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.

ـ الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، أسوان، بني سويف الجديدة شرق، الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.

ـ الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، الوادي الجديد، بني سويف الجديدة شرق، الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.

ـ الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، الاقصر، بني سويف الجديدة شرق، الحي الأول المجاورة الأولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم التونسي.