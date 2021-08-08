تنسيق الجامعات 2021.. انتظام اختبارات القدرات 2021 بـ9 تخصصات

انتظمت أعمال اختبارات القدرات 2021 اليوم، في ظل الاستعداد لـ تنسيق الجامعات 2021 لكليات التربية الرياضية والإعلام والتمريض والسياحة والفنادق بعدد من الجامعات، بينما انتظمت أمس في كليات الفنون التطبيقية، والتربية الفنية والنوعية والموسيقية في الجامعات الحكومية، وسط تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، مع التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب الراغبين في أداء الاختبارات، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل لجان الاختبارات.

تنسيق الجامعات 2021.. تطبيق إجراءات مواجهة كورونا في اختبارات القدرات 2021

وكشف السيد عطا، المشرف على التنسيق 2021، عن استعدادات الكليات والوزارة لتنسيق الجامعات 2021، ومتابعة أعمال اختبارات القدرات 2021، في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، لافتا إلى تسجيل نحو 62 ألف طالب وطالبة رغباتهم لأداء اختبارات القدرات على موقع التنسيق، حيث جرى الالتزام بتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق باختبارات القدرات.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، إنّ الكلية انتهت في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2021، أمس، من اختبارات القدرات 2021 لـ50 طالبا وطالبة، ولم يتم رصد أي مشكلات بهذا الشأن حتى الآن، حيث جرى تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، إضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامة، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، أنّه في إطار استعدادات الكليات المختلفة لتنسيق الجامعات 2021، تواصل كليات الفنون اختبارات القدرات 2021 لليوم الثاني على التوالي، حيث انطلقت أمس تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.