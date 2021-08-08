جامعة بنها: تشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات

تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية التربية النوعية، يرافقه الدكتور محمد ابراهيم عميد الكلية والوكلاء، وشملت جولة نائب رئيس الجامعة تفقد أعمال الكنترولات وتصحيح الاختبارات التي تجرى بكلية التربية النوعية بشعبتيها «الفنية والموسيقية»، وسط إجراءات احترازية ووقائية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

لجان لمتابعة اختبارات القدرات بجامعة بنها

وقال الدكتور تامر سمير، إنه جرى تشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم، والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدي بها اختبارات القدرات.

من ناحية أخرى استقبل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمكتبه بإدارة الجامعة الدكتور علاء عبد العاطى بقطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات على هامش تفقده اعمال اختبارات القدرات بالجامعة

رابط التسجيل لأختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامه بجامعة بنها

يذكر أنه يجرى تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع من هنـــــــا

كما جرى نشر إرشادات وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع الجامعة.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات بكليات جامعة بنها

1- التسجيل في إختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامه المؤهلة لكليات جامعة وتحديد موعد أداء الإختبارات عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت بالرقم القومي للطالب من هنا.

2 - يقوم الطالب بالدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات، وتحديد موعد الاختبار خلال الفترة المقررة بنفسه من 7 إلى 19 أغسطس المقبل.

3- طباعة إيصال التسجيل.

4- التوجه إلى الكلية المقرر إجراء الاختبار فيها قبل الموعد المقرر له بيوم علي الأقل.

5- يقوم الطالب بعد التسجيل باصطحاب أصل رقم الجلوس وصورة ضوئية منه وصورة البطاقة الشخصية أو صورة شهادة الميلاد الرقم القومي وطبع الاستمارة من موقع التنسيق وصورة شخصية للطالب لأداء الاختبارات.

شروط إجراء اختبارات القدرات التزاما بالإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب داخل لجان اختبارات القدرات، ورفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات التي تجرى بها الاختبارات والتأكيد على تواجد الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أي حالات طارئة.