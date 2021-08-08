تحديث جديد للوحة مفاتيح هواتف أندرويد.. شكل وألوان مختلفان

اقترب موعد الإطلاق الرسمي للحديث الجديدة لنظام Android 12، وتعمل شركة جوجل Google على تحديث المزيد من تطبيقاتها لدعم جميع سمات Material You الجديدة.

وقال موقع 9to5Google، التابع لشركة «جوجل» إن Gboard «لوحة المفاتيح الخاصة بالهواتف» كان واحدًا من أوائل التطبيقات التي حصلت على تجديد، حيث أصبح نظام الألوان الجديد متاحًا الآن لأي شخص يقوم بتشغيل أحدث إصدار تجريبي من Android.

وأضاف أنه مع ذلك، فالمظهر لم يكتمل بعد، حيث إن عناصر Material You الجديدة في طريقها للإصدار القادم.

ويدور نظام التشغيل الجديد Android 12 حول المظهر الدائري بدلا من المربع، ولا تختلف شكل لوحة المفاتيح.

وبحث مهندسو التقنية، في 9to5Google حول أحدث APK لـGboard وتمكنوا من تمكين بعض ازدهاره القادم، بما في ذلك جميع أنواع الحواف المتعرجة عبر واجهة المستخدم الخاصة به.

كما تم استبدال ضغطات المفاتيح المستطيلة بدوائر منبثقة، جنبًا إلى جنب مع خيارات جديدة على شكل أقراص عند اختيار الرموز التعبيرية ومفاتيح الترقيم، وتظل الأحرف مرئية أيضًا عند النقر فوق مفتاح بدلاً من الاختفاء تحت المربع الأبيض.

وتعيد Google أيضًا تصميم قائمة إعدادات Gboard، بعد أيام قليلة فقط من خلط بعض خيارات الرموز التعبيرية المهمة في فئة جديدة.

وبمظهره المحدث، فإنه يطابق قائمة تفضيلات One UI-esque الجديدة، وتم تغيير صفحة «السمات» أيضًا، مع فقاعات دائرية ومظهر جديد لبطاقات السمات الخاصة بها.

كما تم رصد هذه التغييرات في الإصدار التجريبي 10.9 من Gboard، لكنها لم تواجه المستخدمين حتى الآن، نظرًا لأن إصدار Android 12 الثابت ليس بعيدًا جدًا في المستقبل ، فلن يمر وقت طويل حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى واجهة المستخدم الجديدة هذه.