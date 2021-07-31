برنامج حفلات الأوبرا في أغسطس.. يحييها هاني شاكر وعلي الحجار وبلقيس

أعلنت وزارة الثقافة، برنامج دار الأوبرا المصرية، خلال شهر أغسطس 2021، الذي يبدأ غدا الأحد، حيث تقدم الأوبرا ما يزيد على 20 حفلا فنيا متنوعا، تقدم على المسرح الصغير، ومسرح النافورة الخارجي بساحة دار الأوبرا المصرية، ومسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويبدأ البرناج غدا الأحد، 1 أغسطس، بحفل غنائي لأمير الغناء العربي، الفنان هاني شاكر، الذي يعود به إلى جمهوره بعد تعافيه من الأزمة الصحية، التي تعرض لها مؤخرا، ويبدأ الحفل في الساعة الثامنة مساء، على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي.

ويوم الإثنين 2 أغسطس، يشهد حفلا موسيقيا للفنان هشام خرما، على مسرح النافورة في الثامنة مساء، بينما الخميس 5 أغسطس حفل الفنان محمد محسن على مسرح النافورة في الثامنة مساء.

ويقدم الفنان علي الهلباوي، وفرقته، حفلا فنيا جديدا على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وذلك يوم 8 أغسطس 2021، ويوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس يقدم فريق مسار إجباري حفلا فنيا جديدا على مسرح النافورة يبدأ في الثامنة مساء.

علي الحجار وخالد سليم على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

فيما تقدم الفنانة بلقيس، وفرقتها، حفلا جديدا على مسرح النافورة يوم 12 أغسطس، وذلك بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه، ويبدأ من الساعة الثامنة مساء، وفي اليوم نفسه يقدم الفنان خالد سليم وفرقته، حفلا جديدا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية في الساعة الثامنة مساء.

كما يقدم الفنان علي الحجار وفرقته حفلا آخر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية يوم 22 أغسطس في الثامنة مساء.

شروط حضور حفلات دار الأوبرا:

وشددت الأوبرا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع عدم السماح بالدخول بدون ارتداء كمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختصين، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، مع عدم السماح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، ومنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.