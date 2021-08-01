تورتة واحتفال.. كواليس بروفات هاني شاكر قبل حفله بدار الأوبرا اليوم

شهدت البروفة النهائية لحفل الفنان هاني شاكر والذي يقام مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، احتفالا بعودته بعد أزمته الصحية الأخيرة، حيث حرص المايسترو مصطفى حلمى وفرقته الموسيقية على إحضار تورتة عليها صورة الفنان هاني شاكر والمايسترو احتفالا بعودته،

من جانبه وجه «شاكر»، الشكر لكل أعضاء فرقته متمنيا أن يظلوا سويا طوال العمر.

ويحيي الفنان هاني شاكر، مساء اليوم، حفلًا رفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، ومشاركة مطربي الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبدالغني، وذلك في الثامنة مساء على مسرح النافورة بالأوبرا.

كان الفنان هاني شاكر، دخل العناية المركزة لمدة ليلتين، بسبب ارتفاع معدل ضربات قلبه بشكل غير طبيعي، حيث نُقل لأحد المستشفيات الكبرى في منطقة المهندسين، بالجيزة بأمر الأطباء وبسبب ذلك ألغى حفله الغنائي الذي كان مقررا إقامته في دار الأوبرا المصرية الشهر الماضي.