مصرع وإصابة 3 في حادث انهيار جسر مائي شرق تفريعة ترعة السلام بالعريش

لقى اثنان من أبناء العريش مصرعهما غرقًا، فيما أصيب شخص ثالث بإصابات خطرة، نتيجة انهيار جرف مائي بأحد أفرع ترعة السلام بمناطق شرق التفريعة، بين بور فؤاد وبئر العبد بشمال سيناء، كما أكد شهود عيان عن غرق ما يقرب من 7 أفراد منهم 3 من أبناء قبيلة الفواخرية بالعريش.

قال سمير أبو عتلة أحد أبناء قبيلة الفواخرية، أن المتوفين هم: «أيمن منسي مصبح الأحامدة 40 عامًا، ومحمد أنور منسى»، والمصاب: أنور منسي مصبح، 47 عامًا، يعملون فى مجال المقاولات، لقوا مصرعهم غرقا، بعد أن انهار بهم جرف مائي «جسر رملي» أثناء العمل فى إحدى الأفرع المائية بمناطق شرق التفريعة.

وصول الجثث لمشرحة بئر العبد

وأضاف «أبو عتلة» أنه جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى بئر العبد المركزي، وذلك لاستخلاص الأوراق، والكشف على المتوفين من خلال الطب الشرعي، وكتابة المحضر الرسمي، فيما يخضع المصاب إلى العلاج المكثف فى العناية المركزة بمستشفى بئر العبد.

نقل الجثث والمصابين لمستشفى بئر العبد

فيما أكد شهود عيان من أهالى بئر العبد، أن سيارة الإسعاف قامت بنقل عدة أشخاص غرقى إلى مستشفى بئر العبد لتقى العلاج، من بينهم 3 من أبناء العريش والباقين من المحافظات الآخرى، لم يتمكن الشهود من معرفة أسمائهم أو المحافظات التابعين لها أو أعدادهم، وتبدأ الشرطة التحقيق فى الواقعة بعد ندب الطب الشرعي.