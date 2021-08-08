انطلاق تصفيات «أوليمبياد الطفل المصري» في شمال سيناء

انطلقت تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري بشمال سيناء، على ملاعب استاد العريش الرياضي، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبحضور كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، عبد المقصود رمضان محمد، مدير إدارة الطلائع بالمديرية، وأعضاء اللجنة كلا من فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، هبه العكاوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة.

وأكد كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، على مشاركة 10 مراكز شباب على مستوى المحافظة في التصفيات تضم 900 لاعبًا ومدربًا وحكمًا وإداريًا في 14 لعبة فردية وجماعية وهي، كرة القدم والطائرة والسلة واليد والعدو والوثب الطويل وتنس الطاولة والسباحة والكاراتيه والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو ودفع الجلة.

وأضاف عبد المقصود رمضان، مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، أن الفائزين في التصفيات على مستوى المحافظة يجرى تصعيدهم للتصفيات على مستوي محافظات الإقليم في محافظة الإسماعيلية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، علي التنسيق بين مديرتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم لنجاح الاوليمبياد، فضلًا عن التنسيق بين المديريتين في مختلف الأنشطة من أجل خلق جيل رياضي.

وأكدت هبة العكاوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتطهير الملاعب قبل بدء التصفيات وتوقيع الكشف الحراري على اللاعبين والمشاركين في التصفيات من خلال المراقبين الصحيين، فضلًا عن توفير طبيب وسيارة إسعاف في استاد العريش لمواجهة أي طارئ.

وأشار محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة، إلى إعلان النتائج في مخلتف الألعاب الفردية والجماعية فور انتهاء التصفيات تمهيدًا لمشاركة الفائزين في التصفيات على مستوى محافظات الإقليم في محافظة الإسماعيلية، والتي تجرى خلال شهر سبتمبر المقبل.