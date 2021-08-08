محافظ شمال سيناء يناقش استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

عقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اجتماعا مع مسؤولي مديرية التربية والتعليم بديوان عام المحافظة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا، وعملية رش وتعقيم المدارس وعمل إصلاحات للمراحيض والفصول وصنابير المياه والخزانات.

وقال محافظ شمال سيناء خلال الاجتماع، إن مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد بمزيد من الإجراءات الاحترازية، والعمل على تطوير بعض المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد.

وناقش المحافظ خلال استقباله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور ممدوح الشربيني، مدير عام للتعليم الفني، ومنى أبو المعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، آليات وطريقة العمل في المرحلة القادمة وآخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، مشددا على تقديم الخدمة التعليمية على أكمل وجه بتعاون القيادات التعليمية والمسؤولين عن المنظومة التعليمية على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى انتهاء موسم الامتحانات دون مشاكل، وتحقيق نتائج طيبة سواء في سنوات النقل أو الشهادات المحلية والدبلومات الفنية

توصيل المياه لمدارس الشيخ زويد

وفي مدينة الشيخ زويد، قال إيهاب بكير، نائب رئيس مجلس المدينة، إنه يتم ضخ المياه العذبة للمدينة يوما بعد يوم، وأن مشكلة انقطاع المياه قد انتهت، وتم توصيل الخطوط إلى جميع المدارس سواء بحي الكوثر أو بوسط المدينة.

مدارس الشيخ زويد مستعدة للعام الدراسي الجديد

وقال سلامة سلمان، مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، إن جميع المدارس في الشيخ زويد على أتم الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وأن نسبة الحضور مكتملة للمدرسين من الآن، وأن هناك عمليات تفتيش تتم على المدارس من خلال مراقبين الإدارة التعليمية، وأن عمليات التطوير جارية في المدارس التي شهدت ترميمات مثل مدرسة البنات الإعدادية والشيخ زويد الابتدائية.