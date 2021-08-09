تفاصيل افتتاح عمرو دياب لأول مارينا عالمية لليخوت في مصر

يحيي النجم الكبير عمرو دياب، يوم الخميس المقبل، الموافق الثاني عشر من أغسطس الجاري، حفل افتتاح أول مارينا لليخوت في مصر، وذلك بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والمجتمع والأعمال في مصر والإمارات.

ويعتبر مارينا اليخوت الجديد، هو أول مارينا دولي في مصر، حيث سيستقبل اليخوت من مختلف دول العالم.

يذكر أن الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته «أحلى ونص»، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنا رأي أنت الاحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى

طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى

أنت الحلم اللي أنا راسمه بالمسطرة

سيب نفسك حبة حبة طب حته صغيرة

حقك تتقل اوي خد اه في نفسك قلم

بصراحة جمالك أشهر من النار على العلم

أنا رأي أنت الأحلى ونص

مبمسكش العصاية من النص

وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى

أنا رأي أنت الأحلى ونص