مسؤول تونسي: تم تطعيم 551 ألف مواطن ضد كورونا خلال 24 ساعة

قال مستشار الرئيس التونسي، وليد الحجام، إنه تم تطعيم 551 ألف تونسي، أمس الأحد، ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الحملة الوطنية.

وأضاف الحجام لقناة «العربية» الإخبارية: «نشكر السعودية والإمارات والجزائر والمغرب والدول الصديقة للمساعدات الطبية».

وانطلقت عملية التطعيم في تونس، امس الأحد، في 335 مركزا بالإضافة إلى مركز التطعيم الإعتيادي التي واصلت عملها عبر المواعيد المحددة مسبقا عبر منظومة «إيفاكس»، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الأحد، في بيان، تسجيل 2546 إصابة بالفيروس و122 وفاة جديدة.