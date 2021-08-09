إيقاف عمر كمال لمدة أسبوع عن الغناء بسبب فيديو اللفظ الخارج

أجرت نقابة المهن الموسيقية منذ ساعات، تحقيقا موسعا مع المطرب عمر كمال، بسبب فيديو له ظهر فيه وهو يشدو بكلمات بذيئة وغير أخلاقية.

وأوضح طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، وأن الواقعة حدثت فى حفلة خاصة من عام ونصف العام بمنطقة المريويطة.

وأشار بيان النقابة إلى أن مجلس الإدارة برئاسة الفنان هاني شاكر، قرر إيقاف عمر كمال لمدة أسبوع، مع تحذيره فى حاله التكرار، بتوقيع أقصى عقوبة والتى قد تصل إلى الإيقاف وإلغاء تصريح الغناء الخاص به.

كان عمر كمال قد أكد فى تصريحات سابقة، أنه لم يقصد الإساءة لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، خلال حوار تلفزيوني له، بعدما صرح بأن الأخير لا يجيد العناء، موضحًا في فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «أنا ماغلطتش في حد.. أنا أقصد إنك مش بتعرف تغني يعني مقامات وسلم موسیقي أنت بتأدي حاجة معينة».

وقال «كمال»، إنّ هناك أعضاء بنقابة المهن الموسيقية لا يجيدون الغناء، مثل أعضاء شعبة الدي جي، والراب، والمونولوج، موضحًا أنّ «مش كل الناس بتتصنف مطربين.. وأنا طول عمري محترم مش بعمل مشاكل».

وشنّ مؤدي المهرجانات حمو بيكا، هجومًا حادًا على مغني المهرجانات عمر كمال، وذلك بعد شهادة الأخير ضد الأول، في تصريحات تلفزيونية، بأنه لا يُجيد الغناء.

وقال حمو بيكا، في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أنت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا.. أنت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني!».

وأضاف: «خلاص سيبت لك الغناء.. نفسي الناس تشوفك وأنت واقف قدام المايك بتسجل أغنية، توبة إني أغني مع شخصية زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني.. طالما بتقول عليا مابعرفش أغني.. أومال انت جيت لي ليه في الأول خالص.. واستقبلتك وضايفتك وأول تراك عملته معاك نجح.. وكنت كل ما تقعد معايا تقول لي انت يافطة المهرجان.. أنت كنت بتشتغلني مثلًا!.. طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني!».