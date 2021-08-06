عمر كمال عن مخالفته وعده مع والدته: «هقف قدام ربنا لوحدي»

حل الإعلامي نزار الفارس ضيفا في بيت عمر كمال في القاهرة وسجل معه حلقة عرضت منذ قليل على شاشة قناة الرشيد العراقية، وتحدث بها عمر كمال عن كثير من الأشياء وكان بها العديد من التصريحات المثيرة.

وعن اللقب الذي يحب أن يقدم به سواء مطرب مهرجانات أو مطرب أو مؤدي فقال إنه يحب أن يقدم بالفنان عمر كمال وأنه يزعجه تقديمه حسب رؤية الجمهور للمهرجانات وإذا كان الجمهور يرى المهرجانات شيئا جيدا فذلك يسعده للغاية، ولكن إذا كان تصنيف المهرجانات شيئا فلقب مطرب مهرجانات سيزعجه.

وقال إنه يوجد البعض من النخبة يتظاهرون أنهم لا يحبون أغاني المهرجانات أمام الجميع ولكن بالرغم من ذلك يتواجدون في أفراحهم وأفراح أولادهم، وقال يوجد البعض الآخر يحترمونهم للغاية.

وعن بعض الأشخاص الذين يهاجمونهم وبعد ذلك يطلبونهم في مناسبتهم، فقال أنه لا يعرف السبب وأضاف أن ذلك اللون مفروض على المجتمع وأنه ليس حالة، وقال إن هؤلاء لديهم انفصام في الشخصية.

وعن انتقاد هاني مهنا لهم وبالرغم من ذلك كان متواجدا في حفل زفاف ابنته هنادي فقال إنه رجل له تاريخ كبير وقال إنه ليس هو الذي دعاهم ولكن هنادي هي من قامت بدعوتهم وأنه فوجئ بهم.

وعن رقصه أمام راقصة بالرغم من وعده لوالدته بعدم فعل ذلك، فقال إنه في ذلك الحفل فوجئ بالراقصة وأنه لا يشرط على المكان يأتي بالراقصة أو لا ولكن الفقرة تكون قبل صعوده أو بعد صعوده على المسرح وقال أنه أثناء غناؤه وجد الراقصة تصعد للرقص على أغانيه للشو وأنه على المسرح كان لابد أن يتظاهر بأنه سعيد لأنه عمله.

وعن غنائه من قبل مع راقصة، فقال إن نجوم مصر بأكملهم قاموا بالغناء بجوار راقصات وقال إن وجهة نظر والدته تمثلها فقط مضيفا أن وجهة نظر والدته تمثله في أشياء وأشياء وأنها كبرته وربته على الحلال والحرام وأنه بلغ وأنه سيقف أمام ربنا لوحده وأنه سيشيل أعماله بمفرده.