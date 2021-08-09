رامي صبري يحتفل بتحقيق أغنية «حالة اكتئاب» مليون مشاهدة

احتفل الفنان رامي صبري عبر «انستجرام» بتحقيق أغنية «حالة اكتئاب»، والتي غناها بمشاركة شقيقه الراحل كريم صبري عقب وفاته، مليون مشاهدة.

وكتب رامي صبري: «مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدر ترند يوتيوب ميوزيك لدويتو رامي صبري وكريم صبري، شكرا لكل حد شاف فيديو حالة اكتئاب ودعا لكريم.. متنسهوش في دعائكم».

وطرح رامي صبري أغنيته الجديدة «حالة اكتئاب» منذ ايام مع شقيقه الراحل «كريم» على يوتيوب.

وكتب «صبري» عبر حسابه الرسمي على «انستجرام» تزامنا مع طرح الأغنية: «هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها».

ورحل عن عالمنا كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري في حادث غرق بترعة المريوطية.