عبير صبري متأثرة بوداع دلال عبد العزيز: فتحة القبر وصوت الحجر والأسمنت

تأثرت الفنانة عبير صبري بمراسم دفن الفنانة دلال عبد العزيز وتوديعها لمثواها الأخير، حيث كتبت عبر فيس بوك: «لو تشوفوا فتحة القبر وشيلة البني آدم في القماش الأبيض ونزول السلالم لتحت لوحده وأقرب الناس عاجزين أنهم يرجعوه تاني معاهم البيت وصوت الحجر والأسمنت وهو بيتردم فوقه».

وتابعت «كأنه لم يكن في الدنيا محدش يزعل على حاجة ولا من حاجة ويشوف حاله بس مع الله، ربنا يرحم أستاذة دلال عبد العزيز ويصبر بناتها، ويرحم أمواتنا ويرزقنا حسن الخاتمة».

وكانت عبير صبري من أول الحاضرين للمشاركة في توديع الفنانة دلال عبد العزيز لمثواها الأخير.

وفاة دلال عبدالعزيز

ورحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبد العزيز صباح السبت، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، التي أصيبت به منذ شهور، ورحل بسببه زوجها الفنان سمير غانم.

واقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عقب صلاة الظهر الاحد بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وأقيم العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل حيث تم دفن جثمان الراحلة بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان زوج ابنتها دنيا سمير غانم، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك».

وقال «رضوان»: «لا أراكم الله مكروها في عزيز، صلاة الجنازة على روح المرحومة حبيبتي دلال عبد العزيز، غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، نسألكم الفاتحة والدعاء».