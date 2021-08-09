الأربعاء المقبل .. بنجلاديش ترفع الإغلاق العام بشأن كورونا

تعتزم بنجلاديش رفع القيود المفروضة منذ أكثر من شهر مضى للحد من ارتفاع حالات الإصابة بـ كوفيد-19 يوم الأربعاء المقبل، بما يسمح للمكاتب والمراكز التجارية بالعمل من جديد واستئناف خدمات وسائل النقل العام، وجاء في مذكرة حكومية أمس الأحد بأنه سيتم السماح باستئناف عمل المكاتب العامة والخاصة، والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إذا ما التزمت بالإرشادات الصحية، وفقًا لـ«البيان».

وأضافت المذكرة بأنه سيتم السماح للحافلات والقطارات والعبارات بنقل الركاب بكامل طاقتها الاستيعابية، إلا إن أصحاب وسائل النقل وفقًا للمذكرة، لن يستخدموا سوى نصف أسطولهم لعمليات التشغيل اليومية، بالتشاور مع الإدارة المحلية.

وقالت المذكرة بإنه تم اتخاذ القرار من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي في ضوء الوضع العام، وكانت صدرت المذكرة بعد يوم واحد من إطلاق الحكومة حملة تطعيم ضخمة لمدة ستة أيام ضد كورونا، مستهدفة تطعيم نحو 3,5 مليون شخص، وكانت بنجلاديش قد فرضت إغلاقًا عامًا في الأول من يوليو الماضي، بإغلاق المكاتب والمراكز التجارية ووسائل النقل العام بعد أن قفزة في عدد الإصابات.

ووفقًا للإرشادات الجديدة، ستعمل المراكز التجارية في الفترة بين 10 صباحًا وحتى 8 مساء كل يوم، وسيتم السماح باستقبال زبائن بما يصل إلى نصف طاقتها المعتادة، في الفترة بين 8 صباحا إلى 10 مساء، وجاء في المذكرة أن المصانع ستظل مفتوحة.

ولا تزال بنجلاديش تسجل أعداد إصابات مرتفعة منذ رصد وصول سلالة دلتا للبلاد في يونيو الماضي، وتشكل دلتا حاليا 98% من الإصابات في بنجلاديش، وخلال الأيام العشرة الماضية، بلغ عدد الإصابات الجديدة 12 ألفا و744 حالة في المتوسط يوميا، ووفاة 239 شخصًا، وفقا لإحصاءات الحكومة.

يذكر أن بنجلاديش سجلت حتى الآن أكثر من 35ر1 مليون إصابة بكوفيد-19 و 22 ألفًا و625 وفاة، منذ بدء تفشي الجائحة بالبلاد في مارس من العام الماضي.