أعلى مستوى في 4 أشهر.. ارتفاع الدولار الأمريكي إلى 1.1742 مقابل اليورو

صعد الدولار الامريكي، اليوم، مقابل نظرائه الرئيسيين، مسجلا أعلى مستوى في 4 أشهر مقابل العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، مع بدء المتداولين الاستعداد لتقليص الفيدرالي لسياسة التحفيز، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وارتفعت العملة الأمريكية، إلى 1.1742 دولار مقابل اليورو، مواصلا مكاسب الجمعة الماضية، عندما أثار تقرير الوظائف الأمريكية القوي الرهانات على أن تخفيض مشتريات الأصول يمكن أن يبدأ هذا العام، وأن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يتم في أقرب وقت بحلول عام 2022.

مؤشر الدولار يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 92.915

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل 6 منافسين، إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 92.915، كما سجل الدولار أعلى مستوى في أسبوعين أيضاً مقابل الين الياباني عند 110.37 ين.

وفي الصين، بدأت المخاطر الاقتصادية تتراكم في البلاد خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو بينما تتزايد ضغوط التضخم، مما يعيق توقعات دعم البنك المركزي.

وأظهر تقرير، اليوم، ارتفاع تضخم المصانع مرة أخرى إلى 9% في يوليو الماضي، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين زادت أسعار المستهلك الأساسية - تستبعد تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة - إلى أقصى حد في 18 شهرًا.

كما هدد انتشار سلالة «دلتا» الهندية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» توقعات النمو في الصين، حيث خفض بنك «جولدمان ساكس» توقعاتها للربع الثالث وللسنة بأكملها.

ووسعت السندات الحكومية الصينية خسائرها بعد البيانات، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس، وهو الأكبر منذ يناير، إلى 2.85%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الصين بنسبة 1.3% في يوليو الماضي عن عام 2020، مما يشير إلى أن الطلب المحلي يزداد قوة، وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.7% مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت أحدث بيانات التجارة أيضًا انخفاضًا في الطلب العالمي، وهي رياح معاكسة أخرى لنمو الصين.