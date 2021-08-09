إجازة رأس السنة الهجرية 2021 مصر.. بمنتصف الأسبوع ولا مع «الويك إيند»؟

اهتمام كبير بإجازة رأس السنة الهجرية 2021 مصر، حيث كثر البحث عبر مؤشر جوجل، عن اليوم الذي حدده رئيس مجلس الوزراء لمنحه إجازة رسمية في هذه المناسبة الدينية، التي نصت عليها أحكام مواد قوانين العمل في مصر، ومن بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أوضاع ومنظومة العمل في الحكومة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص.

إجازة رأس السنة الهجرية 2021 مصر.. الخميس المقبل بقرار رئيس الوزراء

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن إجازة رأس السنة الهجرية 2021 مصر، توافق يوم الخميس 12 أغسطس، والتي تمّ ترحيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء من يوم الإثنين 9 أغسطس، إلى يوم الخميس، حيث دأبت الحكومة منذ مطلع العام الماضي 2020 على ترحيل الإجازات الرسمية بسبب مناسبات وطنية أو دينية من وسط الأسبوع الى يوم الخميس التالي في نفس الأسبوع، وذلك لضمان استمرار عمل الجهات الحكومية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال ايام الأسبوع.

ارتياح بسبب أجازة رأس السنة الهجرية 2021 مصر

ويلاقي قرار رئيس مجلس الوزراء ارتياحا كبيرا بترحيل الاجازات الرسمية من وسط الأسبوع الى يوم الخميس في نهاية الاسبوع ، حيث شعر المواطنون بفارق كبير في إنجازالإجراءات الحكومية وعدم تعطل حصولهم على الخدمات الحكومية.

أجازة رأس السنة الهجرية 2021 مصر بأجر كامل للعاملين بالقطاعين العام والخاص

وتعتبر إجازة رأس السنة الهجرية 2021 مصر، من الإجازات الدينية التي يحدث معها تفاعل كبير من المواطنين وارتياحا ومعنويات مرتفعة ، خاصة انها تأتي مباشرة عقب حصول المواطنين على أطول اجازة رسمية خلال العام، وهي إجازة عيد الأضحى، التي يحصل فيها موظفو الحكومة على 5 أيام إجازة بداية من يوم عرف الى آخر أيام التشريق رابع أيام العيد.

ويحصل العاملون بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص على إجازة رأس السنة الهجرية 2021 مدفوعة الأجر الكامل، بينما أتاحت قوانين العمل الحرية لأصحاب وجهات العمل الاستعانة بالعمال في الإجازات الرسمية إذا تطلبت حاجة العمل ذلك، مقابل ـن يحصل العامل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من الأجر الأساسي للراتب الشهري.